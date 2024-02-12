نجاة تعلن إعادة توزيع 3 أغنيات

ياسر رشاد - القاهرة - عادت المطربة الكبيرة نجاة من باريس لتستكمل مشروع توزيع بعض أغنياتها القديمة وهم 3 أغنيات لتعيد طرحهم من جديد بتوزيع مختلف منها ما كان موزعًا توزيعًا هرمونيًا كألحانها مع الموسيقار هانى شنودة، وألحان موزعة توزيعًا آليًا مع موسيقيين آخرين، وكانت نجاة قد احتجبت عن الأنظار طيلة عشرين عامًا ثم عادت قبل عامين ثم عادت مؤخرًا فى حفلها بالرياض الذى غنت بطريقة «البلاى باك» فيه رائعتها «عيون القلب» وكانت تعتبر الفنانة نجاة من أقرب الأصوات إلى قلب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذى قدم لها مجموعة من أهم أعمالها منها «دوبنا حبايبنا» و«القريب منك بعيد» و«متى ستعرف» و«أيظن» وحتى لحنه الأخير «أسألك الرحيل» غنته من ألحان محمد عبدالوهاب، وكان لنجاة عودة أولى قبل عشرين عامًا وقبل حفل الرياض غنت فيه أغنيات «اطمنى» من ألحان فاروق الشرنوبى، ثم غنت فى شريط كاسيت مجموعة من ألحان الموسيقار بليغ حمدى منها «يا قمر يا مسافر».

يذكر أن المطربة نجاة تحتفظ بعدة أغنيات بصوتها لحنها لها مجموعة من كبار الملحنين تحتفظ بها لديها ولم تصدر أي من هذه الأغنيات رغم مرور عدة عقود على تسجيلها.