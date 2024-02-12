رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن أول برومو لمسلسل "صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "المتحدة للخدمات الإعلامية" الترويج لمسلسلاتها المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وطرحت "المتحدة" برومو تشويقي لمسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلقت: "تابعوا مسلسل صدفة مع النجمة ريهام حجاج في رمضان"، وظهرت "ريهام" بالبرومو في شكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور حيث اتسم البرومو بالكوميديا بعيدًا عن الأعمال التي قدمتها واتسمت بالتراجيديا خلال السنوات الماضية.

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار الدراما الاجتماعية وتجسد خلاله الفنانة ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ تمر بالعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، ويشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان عصام السقا، الفنانة سلوى خطاب، الفنانة رحاب الجمل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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