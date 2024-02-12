تركي آل الشيخ يروج لمباراة "الأهلي والزمالك" في "كأس مصر" برعاية "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لمباراة الأهلي والزمالك ضمن فعاليات "نهائي كأس مصر" والمقرر إقامتها يوم 8 مارس المقبل في ستاد الأول بارك بالرياض.

ونشر "تركي" بيان رسمي لتفاصيل المباراة برعاية "موسم الرياض" وتضمن التالي: "أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل، والتي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة وذلك في ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض".

واستكمل البيان: "من جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل (أن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في كافة المجالات لتكون بذلك المملكة وجهة رياضية عالمية أولى".

وأضاف البيان: "فيما أكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي، وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها الموسم إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

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