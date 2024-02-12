الحلفاوي: نتنياهو لا يهمه سوى محاولته المجنونة للنجاة بنفسه وبمستقبله السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تحرير الكيان الصهيوني اثنين من المحتجزين خلال الساعات القليلة الماضية بأحد المنازل في مدينة رفح.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على الأحداث: "تحرير اثنين من المحتجزين في منزل برفح يعني أن هناك غيرهما في منازل أخرى، مما يؤكد ما سبق أعلنته حماس بأن القصف الإسرائيلي يودي بحياة بعض المحتجزين، نتنياهو لا يهمه سوى محاولته المجنونة للنجاة بنفسه وبمستقبله السياسي ولو ضحى بهم".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع بنشر تعليقه على الأحداث الجارية هناك.

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