رمضان 2024.. مطاردات في برومو مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "المتحدة للخدمات الإعلامية" الترويج لمسلسلاتها المقرر عرضها ضمن موسم رمضان 2024.

ونشرت "المتحدة" برومو مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ترويجًا واستعدادًا لعرض المسلسل ضمن منافسات دراما رمضان هذا العام.

وأوضح برومو مسلسل "صيد العقارب" العديد من المطاردات إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والمحبة، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان رياض الخولي، الفنان محمد علاء، الفنان أحمد ماهر، الفنانة سيمون، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وعرض للفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "تلت التلاتة" ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

https://www.facebook.com/watch/?v=1129440551381107

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة غادة عبدالرازق كانت بحكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل".

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