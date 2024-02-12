رمضان 2024.. 7 صور لـ أمير كرارة في كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مسلسله بيت الرفاعي، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد أيام قليلة.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور من كواليس المسلسل جمعت بطل العمل مع باقي النجوم المشاركين في البطولة، وبينهم: سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة ورحاب الجمل، وصور أخرى ظهر خلالها المخرج أحمد نادر جلال.

"بيت الرفاعي" تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، عايدة رياض، رحاب الجمل، ملك قورة، وعدد كبير من الفنانين.

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "سوق الكانتو" وشاركته البطولة النجمة مي عز الدين.

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