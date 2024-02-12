شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة بن أفليك فى "Barbie" وفقًا للممثل العالمى مايكل سيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المقرر أن يشارك الممثل العالمى بن أفليك في فيلم Barbie وفقًا للممثل الكندى مايكل سيرا، حيث لعب سيرا دور الدمية آلان في العمل، وفى خلال أحدث حواراته، كشف عن أن الخطط الأصلية للمشهد كانت ستحتوي على لقطات لـ بن أفليك، في مشهد قتال قرب النهاية فيلم Barbie.



بن أفليك ومايكل سيرا

وأشار إلى أن أفليك أراد المشاركة في فيلم Barbie، لكنه لم يستطع بسبب التزاماته التمثيلية والإخراجية الأخرى.

وأوضح سيرا: "لم يكن من المفترض حتى أن أقاتل في الفيلم، ولكن هل يُسمح لي أن أقول ما كان من المفترض أن يكون؟، حيث كان من المفترض أن يكون بن أفليك".

وتابع سيرا:" أعتقد أن بن أراد أن يشارك في Barbie، لكنه كان يقوم بإخراج فيلمه".

ليس من الواضح ما إذا كانت المخرجة جريتا جيرويج أرادت أن يشارك أفليك دور آلان أو شخصية أخرى في فيلم Barbie.