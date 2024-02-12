شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير التصوير ضياء جاويش.. ومنة فضالى تنعيه: ربنا يرحمك يا صاحبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، مدير التصوير ضياء جاويش، حيث أعلنت خبر الوفاة الفنانة منة فضالي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلقت قائلة: "يا ضياء ليه بدري كده ده احنا كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يارب، مدير التصوير الخلوق ضياء جويش في ذمه الله".



ضياء جاويش

يذكر أن آخرأعمال ضياء جاويش في السينما، الفيلم السعودى "90 يوم" وتدور أحداثه في إطار درامي، تتناول الأحداث قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وعندما تجده، تتحدى الجميع من أجله، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، تسلط الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع.

وعمل ضياء جاويش مصوراً في بداية حياته في العديد من الأعمال، فكانت بدايته في فيلم "أحكى يا شهرزاد" بطولة منى زكى، ومسلسل "عايزة أتجوز"، وفيلم "بعد الموقعة"، ومسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ومسلسل "ونوس".

وعمل بعد ذلك مديراً للتصوير في فيلم "ياباني أصلى"، وفيلم "رغدة متوحشة"، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وفيلم "أحمد نوتردام"، وفيلم "لعبة شيطان"، وفيلم "90 يوم".