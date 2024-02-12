وفاة مدير التصوير المصري "ضياء جاويش" ومنة فضالي تنعيه بهذه الكلمات

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ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا منذ قليل، مدير التصوير المصري ضياء جاويش، حيث أعلنت خبر الوفاة الممثلة المصرية منة فضالي عبر حسابها وعلقت قائلة: "يا ضياء ليه بدري كده ده احنا كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يارب، مدير التصوير الخلوق ضياء جويش في ذمه الله" .
عمل ضياء جاويش مصوراً في بداية مسيرته في العديد من الأعمال، منها "أحكى يا شهرزاد" بطولة منى زكي، ومسلسل "عايزة أتجوز"، وفيلم "بعد الموقعة"، ومسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ومسلسل "ونوس".
وعمل بعد ذلك مديراً للتصوير في فيلم "ياباني أصلي"، وفيلم "رغدة متوحشة"، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وفيلم "أحمد نوتردام"، وفيلم "لعبة شيطان"، وفيلم "90 يوم".
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