بالفيديو- حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان "أتاني" باللهجة العراقية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "أتاني" باللهجة العراقية، متعاوناً لأول مرة مع مجموعة من الشباب وهم الشاعر مصطفى المرزاح والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، وقام بالمزج والماسترينغ المهندس جاسم محمد.



وقال الفنان حسين الجسمي إنه يتشرف بغناء الألوان العراقية الأصيلة مرة أخرى، واصفاً إياها بالألوان الغنائية، فهي ذات طابع خاص مستمد من التقاليد والبيئة العراقية، وتختلف عن جميع أنماط الألوان العربية الأخرى، وأكد أن الأغنية العراقية الأصيلة تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي من المشرق إلى المغرب، وللأغنية حضور قوي في الساحة الغنائية وقد حققت نجاحاً كبيراً.

كلمات الأغنية مكتوبة باللهجة العراقية وتتميز بالمشاعر العاطفية.

وتقول :

"هذا الشتاء الثاني على وشك أن يمر

وهو بعيد ولا توجد أخبار عنه

أجاني منك

أيفني أتاني

وأنا أعاني وحدي

لقد انهارت نفسي بعدك

ما يذكرني المطر

لقد نساني قلبك

إذا للمرة الثانية

عافني عيتاني"