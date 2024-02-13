شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح أغنية "الله يوفق" بتوقيع عزيز الشافعى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد شاهين، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب، يوم الأربعاء المقبل، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وطرح الفنان محمد شاهين، مؤخراً، أغنية بعنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وطرح أيضا أغنية بعنوان "مكحل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وائل بشارة.

كما طرح عدة أغان خلال الفترة الماضية، منها: "بيتك بيتك"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان حسين محمود، وأغنية "الدروس المستفادة" من كلمات سلمى رشيد وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس، كما طرح فى وقت سابق أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحمل اسم "كبرونا" من كلمات محمود كلازا وألحان وتوزيع اسلام مونتى.