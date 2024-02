في عيد ميلاده .. جيمس برولين تم الاهتمام به بسبب ملامحه الوعرة وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل الأميركي جيمس برولين وهو من مواليد 12 شباط 1968، وهو نجل الممثل جيمس برولين، وقد تم الاهتمام به بسبب ملامحه الوعرة والسحر الطبيعي الذي في وجهه وقد شهد طفرة هائلة في الآونة الأخيرة في حياته المهنية .



​​​​​​ لم يكن جوش مهتمًا في البداية بأسلوب الحياة في مجال الترفيه، في ظل طلاق والديه، وكلاهما ممثلين. ومع ذلك، خلال السنة الإعدادية في المدرسة الثانوية، أخذ فصلًا في التمثيل ليرى كيف كان الأمر. لقد لعب دور ستانلي في فيلم "A Streetcar Named Desire" وأصبح مدمن مخدرات. كان أول دور رئيسي له على الشاشة هو دور الأخ الأكبر في فيلم The Goonies (1985)، استنادًا إلى قصة لستيفن سبيلبرغ. ثم انتقل على الفور للعمل في التلفزيون، حيث تولى أدوارًا في مسلسلات مثل Pilot (1987) وThe Young Riders (1989). كانت "العين الخاصة" فرصة لبرولين ليلعب دور المحقق. تدور أحداث فيلم The Young Riders قبل الحرب الأهلية مباشرة، وشارك في إخراجه والد برولين، جيمس برولين.

بعد فيلم The Young Riders (1989)، عاد برولين إلى الشاشة الكبيرة بنجاح متوسط. لعب دورًا مساندًا في فيلم The Road Killers (1994)، لكن الفيلم لم يكن ناجحًا. تابع فيلم الجريمة Gang in Blue (1996)، الفيلم الرومانسي Bed of Roses (1996)، فيلم الإثارة Nightwatch (1997)، وظهر مع والده في My Brother's War (1997). ومع ذلك، لم يبرز أي شيء حقًا، لا سيما فشل شباك التذاكر The Mod Squad (1999). لم يجلب العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في البداية أي تغيير كبير في مسيرة برولين المهنية. ظهر في الفيلم المستقل Slow Burn (2000)، وفيلم الخيال العلمي المثير Hollow Man (2000)، ولعب دور البطولة في المسلسل التلفزيوني Mister Sterling (2003). وفي عام 2004، تزوج من الممثلة ديان لين، لكنه انفصل عنها لاحقًا في عام 2013.

لم يحصل برولين على الكثير من الإشادة لأفلامه حتى عام 2007. تولى دورًا مساندًا في فيلم Grindhouse الذي كتبه كوينتين تارانتينو (2007) والذي كان عبارة عن فيلم من جزأين يمثل قصتي رعب. كما لعب دور شرطيين في ذلك العام: الضابط الفاسد نيك تروبو في ملحمة الجريمة American Gangster (2007)، ورئيس الشرطة الصادق في الدراما العاطفية In the Valley of Elah (2007) الذي قام ببطولته تومي لي جونز وأخرجه بول هاجيس . ومع ذلك، فإن مشاركته في فيلم No Country for Old Men (2007) هي التي دفعته حقًا إلى دائرة الضوء. الفيلم من إخراج الأخوين كوين، يدور حول رجل (برولين) يجد حقيبة تحتوي على مليوني دولار نقدًا. يلاحقه قاتل لا يمكن إيقافه (خافيير بارديم، الذي فاز بجائزة الأوسكار عن عمله) وصديقه، شريف محلي (تومي لي جونز). حصل الفيلم على أربع جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وجد برولين عملاً رفيع المستوى في العام التالي، حيث تم اختياره كمشرف دان وايت في فيلم Milk (2008). أدى أدائه كسياسي ضعيف ومرير إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار، وتلقى برولين المزيد من الثناء على تصويره الرائع لجورج دبليو بوش في فيلم أوليفر ستون دبليو (2008). على الرغم من النجاح المتواضع الذي حققه دبليو (2008)، فقد تم الاعتراف به كأفضل جزء من الفيلم، وكان ميلك (2008) انتصارًا آخر، نقديًا وتجاريًا.

عمل برولين بعد ذلك في الفيلم الكوميدي الأصغر "نساء في ورطة" (2009) قبل أن يحصل على عدد من الأدوار الكبيرة في عام 2010. كان أولها الفيلم المستوحى من شخصية الكتاب الهزلي جونا هيكس (2010). كان الفيلم فاشلاً في شباك التذاكر وانتقد بشدة، لكن برولين أقام أيضًا تعاونًا ثانيًا مع المخرج الأسطوري أوليفر ستون لـ وول ستريت: المال لا ينام أبدًا (2010). لعب برولين دورًا كبيرًا إلى جانب نجوم شباب مثل كاري موليجان وشيا لابوف، والممثلين الأكبر سنًا مثل مايكل دوجلاس، وإيلي والاش، وفرانك لانجيلا. كانت شخصية برولين هي بريتون جيمس، أحد كبار المصرفيين في الفيلم، وكذلك الخصم الرئيسي للفيلم. ظهر برولين أيضًا في فيلم وودي آلن الذي يقع مقره في لندن "سوف تقابل شخصًا غريبًا طويل القامة" (2010) والتعاون الثاني مع Coen Brothers، والذي كان بمثابة طبعة جديدة لفيلم True Grit (1969).

على الرغم من نجاحه وشهرته المتواضعة في وقت سابق، إلا أن برولين حافظ على انتقائه في أفلامه، ومؤخرًا أتت هذه الاختيارات بثمارها بشكل كبير. نأمل أن يواصل خط الحظ السعيد الذي منحته له مواهبه أخيرًا.