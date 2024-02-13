حسن عبدالله ينعى مدير التصوير ضياء جاويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعي الفنان حسن عبدالله مدير التصوير ضياء جاويش الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وعلق "عبدالله": "توفي إلى رحمة الله الأستاذ مدير التصوير ضياء جاويش، مع السلامة يا حبيبي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء".

وشارك الفنان حسن عبدالله مؤخرًا بمسلسل "حدوتة منسية" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية على رأسهم النجمة سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، هشام إسماعيل، محمود حجازي، نانسي صلاح، سيناريو وحوار محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.

وشارك الراحل ضياء جاويش كمدير تصوير لعدد من الأعمال الفنية منها التليفزيونية والسينمائية، وكان أبرزها فيلم "ياباني أصلي" عام 2017، فيلم "رغدة متوحشة" عام 2018، مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020، فيلم "أحمد نوتردام" عام 2021.

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