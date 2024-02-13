رمضان 2024.. أحمد رزق وميرنا جميل وعايدة رياض بكواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد رزق ونجوم مسلسل بيت الرفاعي وبينهم الفنانة عايدة رياض والفنانة ميرنا جميل تصوير مشاهدهم المتبقية في العمل، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور من الكواليس جمعت بطل العمل الفنان أمير كرارة مع باقي النجوم المشاركين بالمسلسل، وبينهم: سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة ورحاب الجمل، وصور أخرى ظهر خلالها المخرج أحمد نادر جلال.

"بيت الرفاعي" تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، عايدة رياض، رحاب الجمل، ملك قورة، وعدد كبير من الفنانين.

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "سوق الكانتو" وشاركته البطولة النجمة مي عز الدين.

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