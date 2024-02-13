سامح حسين بصحبة زوجته وإيمي طلعت زكريا تزور والدها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أصالة

تواصل الفنانة أصالة الترويج لأحدث أغانيها هذا العام بعنوان "سبب فرحتي" والتي تتعاون خلالها مع الفنان أحمد سعد والمقرر طرحها بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير، ونشرت بوستر دعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وشوقت جمهورها لطرح مقطع من الأغنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة لاقت إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تقوم بزيارة قبر والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا من كواليس تصوير مسلسلها "إمبراطورية ميم" استعدادًا لعرضه ضمن موسم رمضان 2024، وظهرت ابنتها "عائشة" في الكواليس.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة من أحدث ظهور له على السوشيال ميديا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يلتقط صورة سيلفي برفقة زوجته.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة على طريقة السيلفي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بطريقة عفوية لاقت إعجاب متابعيها.

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة نشرت عدد من صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار.

نسرين أمين

تواصل الفنانة نسرين أمين الترويج لمسلسلها "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024، ونشرت "نسرين" صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهو تقوم بعدد من التمارين الرياضية الشاقة بإحدى صالات الجيم.

يسرا

خضعت النجمة يسرا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت "يسرا" بإطلالة أنيقة.