شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح جديدة لفيلم Monkey Man.. من بطولة وإخراج ديف باتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Monkey Man، عن الملامح الأولي للعمل المقرر طرحه في 5 أبريل المقبل بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم، من بطولة النجم العالمي من أصول هندية ديف باتيل.

فيلم Monkey Man، من بطولة وإخراج وسيناريو ديف باتيل، بمشاركة شارلتو كويلي و بيتوباش، سوبهيتا دهوليبالا، سيكندر خير، فيبين شارما، أشويني كالسيكار، أديثي كالكونتي وماكاراند ديشباندي، وهو فيلم روائي طويل يشهد الكثير من الحركة والإثارة.

ديف باتيل، له الكثير من الاعمال السينمائية الشهيرة أهمها فيلم Slumdog Millionaire والتي حصد فيها جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل شاب عام 2009، ويعد العمل القادم هو اول تجربة اخراجية له.