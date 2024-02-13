تيسير فهمي.. «الهاربة» تعود للفن بعد غياب 13 عامًا – شكلها اختلف كثيرًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 02:26 صباحاً - بعد غياب دام 13 عامًا عادت الفنانة المصرية تيسير فهمي، للمشاركة في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

واستطاعت الفنانة المصرية تيسير فهمي أن تجذب الأنظار بظهورها في المهرجان الفني بدورته الـ13 والذي يحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة.

عودة تيسير فهمي للظهور

وشاركت تيسير فهمي في ندوة حول “سينما المرأة” والتي ضمت، المخرجة شويكار خليفة، والفنانة سحر رامي، وأدارتها المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

تيسير فهمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كان حضور تيسير فهمي بصفتها واحدة من بطلات أفلام خيري بشارة، ولفتت الأنظار بحديثها وظهورها بعد غياب طويل، وقالت إنها سعيدة بالتواجد بالمهرجان، وإنها غائبة عن الفعاليات الفنية منذ 13 عاما.

تيسير فهمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وتطرقت في حوارها إلى دورها في فيلم “العوامة 70” للمخرج خيري بشارة، مؤكدة أن العمل مع خيري بشارة ممتع جدا، وأن الفيلم كان يناقش مشاكل الشباب، موضحة أن صناع الإبداع قادرون على إنصاف المرأة، وعليهم إلقاء الضوء على كفاح المرأة الفلسطينية.

تيسير فهمي تكشف حقيقة إعتزالها الفن

وكانت تيسير فهمي قد تحدثت عن حقيقة اعتزالها الفن واتجاهها إلى السلك السياسي خلال الفترة الماضية، قائلة: “أنا معتزلتش الفن… وحية أرزق… والناس اللي بتقول إني اعتكفت هو في حد بيعتكف 11 سنة؟”. وأضافت: “بضحك لما بشوف شائعات اعتزالي، ولعيبة الكورة بس اللي بيعتزلوا الفنان لأ وأعماله هتفضل موجودة”.

تيسير فهمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأشارت تيسير إلى أنها لم تعمل في مهنة أخرى طوال فترة ابتعادها عن الفن، وأن لا أحد من زملائها في الوسط الفني تواصل معها. إذ قالت: “أنا بعيدة عن الوسط الفني ومفيش حد بيسأل عليا، ومشتغلتش مهنة تانية طوال الـ11 سنة الماضية ومبعرفش أعمل حاجة غير إني أمثل”.

وعن شروط عودتها إلى التمثيل، أكدت تيسير فهمي: “لو جاني دور مناسب شغفي هيرجع وهشتغل”.

تكريم تيسير فهمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الـ13

ويعد حضور تيسير في مهرجان الأقصر التفاعل الأول لها في المناسبات الفنية منذ سنوات، حيث ظلت أكثر من 11 عاماً مختفية عن الوسط الفني ومكتفية بنشاطها السياسي.

من هي تيسير فهمي؟

ولدت الفنانة تيسير فهمي في 15 مايو/ أيار 1955، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وكانت بدايتها من خلال الشاشة الصغيرة، والتي قدمت من خلالها عددا كبيرا من المسلسلات منها “العقاب، والغضب”.

وبعد ذلك انتقلت إلى شاشة السينما، وقدمت من خلاها ما يقرب من 50 فيلما أبرزها “يمين طلاق، صيد الحيتان، دسوقي أفندي في المصيف، العوامة 70، شباب تحت العشرين، التوت والنبوت”.

لم تصل تيسير فهمي في السينما إلى مربع البطولة، ولكنها تفوقت في الدراما التليفزيونية، وتحملت عبء البطولة المطلقة في عدد كبير من المسلسلات منها “أماكن في القلب، أبناء ولكن، الهاربة”.

زواجها وآخر أعمالها على الشاشة

خاضت تيسير فهمى تجربة الزواج مرتين الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير، ثم تعرفت على رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة، وحدث الزواج بعد قصة حب استمرت عاما.

ويُعد مسلسل “بفعل فاعل” آخر أعمال تيسير فهمي، والذي عُرض عام 2010، وضمّ كلاً من: تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، ياسر جلال، جمال إسماعيل، عثمان محمد علي، وهو من إخراج تيسير عبود وتأليف مصطفى إبراهيم.

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