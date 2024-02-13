شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لـ Deadpool & Wolverine يكشف عن مجموعة مشوقة للعمل المنتظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الثنائى العالمى هيو جاكمان وريان رينولدز في الفيديو الترويجى الجديد لفيلم Deadpool 3، يبدأ الفيديو التشويقي في حفلة عيد ميلاد ويد ويلسون (الذي يلعب دوره رينولدز)، حيث يقول لأصدقائه وعائلته: "لقد كانت سنوات قليلة مليئة بالتحديات، بالتأكيد، لكنني سعيد - وهذا بسبب كل واحد منكم، أنا الرجل الأكثر حظا على قيد الحياة، وبينما يطفئ الشموع على كعكته، طرق على الباب يقاطع الاحتفالات ويخرجه من الحفلة.



Deadpool & Wolverine

وخلال الفيديو يسخر Deadpool من شركة ديزنى، وتظهر مجموعة من اللقطات لأبطال عالم مارفل السينمائى الخارقين مثل Captain America،

وفى خلال الفيديو يجتمع مرة أخرى مع Wolverine، بينما تكشف شاشة العنوان في النهاية أن الجزء الثالث في امتياز الفيلم سيكون بعنوان Deadpool & Wolverine، على أن يتم إصدار الفيلم في 26 يوليو المقبل.