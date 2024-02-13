رمضان 2024.. أسماء أبواليزيد تروج لمسلسل "صلة رحم" على طريقة "الفيش والتشبيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة أسماء أبو اليزيد الترويج لمسلسلها "صلة رحم" بطولة الفنان إياد نصار استعدادًا لعرضه بموسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "أسماء" صورا من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحمل كلاكيت المسلسل على طريقة الفيش والتشبيه.

ويشارك ببطولة المسلسل الفنانة يسرا اللوزي، الفنان علي الطيب، الفنانة دنيا ماهر، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

ويعرض للفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشاركه البطولة الفنان أشرف عبد الباقي ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن أسماء أبو اليزيد تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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