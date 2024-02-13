إليكم سعر فستان نانسي عجرم الأزرق الرائع

ميرنا وليد - بيروت - تساءل الجمهور عن سعر الفستان الأزرق المميز، الذي إرتدته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل إفتتاح أحد الفنادق في دبي.



الفستان من علامة Herve Leger، ويصل سعره بحسب موقع البيع، إلى 49 ألف جنيه مصري، ما يعادل حوالى 1580 دولار أميركي.

وقد خطفت نانسي عجرم الأنظار بأحدث إطلالاتها في دبي.

وقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأزرق، بشراشيب من الجهة السفلى، ومن دون أكمام، وبقصة V عند الصدر.

وأحيت نانسي حفلاً ضخماً بمناسبة إفتتاح أحد الفنادق في دبي، الى جانب الفنانات العالميات جينيفر لوبيز وفانيسا هادغنز ونعومي كامبل، وبحضور النجوم إدريس إلبا وزوجته سابرينا والممثل الفرنسي فنسنت كاسيل ولاعبة التنس البريطانية إيما راداكانو ومحمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"، والممثلة المصرية مي عمر والفنانة اللبنانية مايا دياب.