لين حايك تطلق أغنية رومانسية جديدة تحمل عنوان "نسّيني"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية لين حايك نجمة "ذا فويس كيدز" ، أغنية جديدة تحمل عنوان "نسّيني" عبر قناتها على يوتيوب.

وأغنية "نسّيني"جاءتبقالب غنائي ايقاعي – رومنسي، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وأطلقتها لين حايك تزامناً مععيد الحب.

وصدرتأغنية "نسيني" على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج ريشا سركيس، وظهرت لين بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً بين متابعي لين الذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بالأغنية، وتمنوا لـ لين النجاح الدائم.

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