ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات الماضية أخبار تتحدث عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بعد أشهر قليلة من إنفصالهما، كما أكدت الأخبار أن شيرين تستقر في الوقت الحالي في منزل حسام حبيب، وأنها لا ترغب في إعلان الأمر بالوقت الحالي.
شيرين نفت هذه الأخبار نفياً قاطعاً، كما أكدت أنها في حال قررت أن تعود إلى حسام حبيب، فلن تخفي الأمر، لأن الزواج أساسه الإشهار، وقالت إن كل ما يربطها حالياً بـ حسام حبيب هو العمل فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعلق على خبر عودتها إلى حسام حبيب.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.