شيرين عبد الوهاب تعلق على خبر عودتها إلى حسام حبيب.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات الماضية أخبار تتحدث عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بعد أشهر قليلة من إنفصالهما، كما أكدت الأخبار أن شيرين تستقر في الوقت الحالي في منزل حسام حبيب، وأنها لا ترغب في إعلان الأمر بالوقت الحالي.



شيرين نفت هذه الأخبار نفياً قاطعاً، كما أكدت أنها في حال قررت أن تعود إلى حسام حبيب، فلن تخفي الأمر، لأن الزواج أساسه الإشهار، وقالت إن كل ما يربطها حالياً بـ حسام حبيب هو العمل فقط.