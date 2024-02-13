أول حديث لـ الأمير ويليام بعد إعلان مرض الملك تشارلز والأميرة كايت.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - بعد تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان، ودخول الأميرة كايت ميدلتون إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، أطل الأمير ويليام لأول مرة على الجمهور، وتحدث عن الأمر.



وشكر الأمير ويليام كل من هنأه بتعافي زوجته كايت من العملية الجراحية التي خضعت لها، وتلقّي والده الملك تشارلز، علاج السرطان.

وقال الأمير ويليام: "شكراً لكم على وجودكم هنا الليلة. أشكر كل من جعل هذه الليلة ممكنة بفضل عملهم الشاق. أود أيضاً أن أنتهز الفرصة لأشكر رسائل الدعم اللطيفة لكيت ووالدي، خاصّة في الأيام الأخيرة. فهذا يعني الكثير لنا جميعاً. عليّ أن أعترف بأن التركيز خلال الأسابيع القليلة الماضية كان "طبيّاً" إلى حدّ ما. لذا فكّرت في حضور مناسبة الإسعاف الجوي للابتعاد من كلّ تلك الأجواء!"