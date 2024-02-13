شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت رجل أعمال يدخل فى صراعات مع غادة عبد الرزاق بـ "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الزميل الفنان عماد صفوت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجسد عماد شخصية رجل أعمال يدعى "شوقى محروس" ومتزوج من أخت غادة عبد الرازق ويدخل في صراعات مع الأخيرة بسبب بيزنيس العائلة.

ويتواجد عماد صفوت في دراما رمضان 2024 للعام الثانى على التوالي بعد بروزه العام الماضى بمشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان، اذ جسد صفوت شخصية إسماعيل الذى ذهب إلى جعفر لابلاغه بمكان بلال شامة (مجدى بدر) والحصول على أموال منه.



عماد صفوت

"صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، و تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.

وشارك عماد صفوت مؤخراً في مسلسلى "صوت وصورة" مع النجمة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقى صخر، مراد مكرم، ناردين فرج، وليد فواز وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، و"العودة" مع شريف سلامة، تارا عماد، عصام السقا، محمد رضوان، تامر نبيل، بسنت شوقى وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.