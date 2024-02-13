موسم الرياض يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة عن استضافة ورعاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل، والتي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة وذلك في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل “إن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كاس مصر ورعاية الكاس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في كافة المجالات لتكون بذلك المملكة وجهة رياضية عالمية أولى”.

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فيما أكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم الأستاذ جمال علام أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي.

وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها الموسم إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.