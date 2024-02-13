أول ظهور لـ إبنة ريا أبي راشد.. هل تشببها أو تشبه والدها الإيطالي؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج ريا أبي راشد صورتين لها مع زوجها الصحافي ورجل الأعمال الإيطاليفاليريو كامارانو، لكن في الصورة الثانية كانت المفاجأة بأول ظهور لابنتهما الصغيرة لولا، بعد أن كانت حرصت ريا طوال السنوات الماضية، على أن لا تظهرها على مواقع التواصل الاجتماعي خوفاً عليها.



وأشارت ريا إلى أنها تعرفت على زوجها في عام 2008، أي منذ 16 عاماً، وأنهما أصبحا والدين لهذه الطفلة الصغيرة في عام 2016، أي أن لولا أصبح عمرها 8 سنوات.

وانقسم الجمهور بين من رأى أن الطفلة تشبه والدتها، ومن رأى أنها ورثت ملامح والدها.