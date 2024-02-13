ميرنا وليد - بيروت - تحدثت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني عن أغرب سبب إستقالة لموظفة عندها، قائلة في فيديو نشرته على حسابها الخاص: "موظفة استقالت لأني اشتريت لها هدية اعجبتها"، الأمر الذي شكل جدلا بين الجمهور.
وكانت أعلنت سارة مؤخرا خبرا سارا لمتابعيها وهو حملها في طفلها الرابع وشاركت صورة لها ظهرت فيها ملامح الحمل عليها اذ بدا بطنها منتفخ ويبدو انها اصبحت بالاشهر المتقدمة وكتبت على الصورة : “اللهم تمم علي حملي واحفظ لي جنيني واكتب لي حمل سهل بكل يسر وأمان وراحة يارب وارزقني ولادة هينة لينة”.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني تتسبب بإستقالة موظفة عندها..موقف غريب ومفاجئ-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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