أحدث صورة لـ ملكة جمال لبنان 1977 مع زوجها الوسيم... بعد 47 عاماً على إنتخابها لا زالت جميلة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 1977 كاتيا فخري، صورة مع زوجها الوسيم، ورغم مرور 47 عاماً على إنتخابها، لا زالت كاتيا تتمتع بجمال طبيعي وناعم.



وانتخبت كاتيا فخري من دير الأحمر ملكة جمال لبنان 1977، وذلك بعد طول انتظار، اذ لم تنتخب ملكة جمال للبنان بين عامي 1975 و1976، وذلك بسبب الحرب التي اندلعت في لبنان حينها. وعندما هدأت الأحوال الأمنية في عام 1976، بدأت التحضيرات لحفل إنتخاب ملكة جمال جديدة تمثل لبنان عالمياً في مسابقات الجمال، فوقع الإختيار على كاتيا في عام 1977 نظراً إلى جمالها الجذاب، وملامح وجهها الناعمة والطبيعية، ومثلت لبنان في مهرجان العالم في طوكيو.