شكرا لقرائتكم خبر عن زواج المغنى العالمى آشر من حبيبته جينيفر جويكوتشيا فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغنى العالمى آشر زواجه من حبيبته جينيفر جويكوتشيا، الفنان الحائز على جائزة جرامي البالغ من العمر 45 عامًا وحبيبته البالغة من العمر 40 عاما تزوجا في لاس فيجاس يوم 11 فبراير الجارى، بعد أن ظهر المغني في حفل Super Bowl LVIII.

تبادل الزوجان الوعود في Terrace Gazebo في Vegas Weddings، وهي كنيسة زفاف خارجية تتسع لـ 30 ضيفًا، وكانت والدة آشر، جونيتا باتون، شاهدة الزوجين، وفقًا لشهادة الزواج.



آشر وجينيفر جويكوتشيا

وقال المسؤول الإعلامى عن المغنى لمجلة PEOPLE في بيان حصري: "يمكننا أن نؤكد أن آشر وجنيفر جويكوتشيا اتخذا الخطوة التالية في علاقتهما وتزوجا ليلة الأحد في لاس فيجاس محاطين بالأصدقاء المقربين والعائلة، وكلاهما يتطلع إلى الاستمرار في تربية أطفالهما معًا محاطين بالحب ويشكران الجميع على التمنيات الطيبة".

بعد المباراة الكبيرة، خرج الثنائي معًا في لاس فيجاس، وتم تصوير آشر وهو يرتدي خاتمًا ذهبيًا على إصبعه الأيسر.