شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 3 أفلام قصيرة بنادي سينما الشباب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية يوم السبت القادم الموافق الموافق 17 فبراير الجاري ، بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر أن يتم عرض كلاً من فيلم "العالم الجديد" إخراج محمد الكسار، فيلم " لسه فيه فرصة إخراج " لعمر إبراهيم، فيلم "ولد " إخراج محمد الكسار.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلآ من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً ويشرف عليه الناقد السينمائي إسلام احمد، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.