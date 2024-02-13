فن ومشاهير

مي عمر تتألق بفستان ذهبي رائع وهذا سعره

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر خلال حضورها الحفل الافتتاحي لأحد الفنادق الكبرى في مدينة دبي بفستان ذهبي رائع من تصميم العلامة التجارية Semsem.


وحسب موقع بيعه يصل سعره إلى حوالي 1995 دولار، أي ما يعادل 61 ألف جنيه مصري واعتمدت مي مع هذا الفستان تصفيفة شعر بسيطة اضافة الى مكياج ناعم خصوصاً ان الفستان بحد ذاته قطعة مميزة لا تحتاج للكثير من التنسيق فاختارت مجهرات باللون الذهبي لاكمال اللوك.
وتغزل بها عدد كبير من المتابعين والمعلقين على الصور التي شاركتها له بهذه الاطلالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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