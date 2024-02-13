مي عمر تتألق بفستان ذهبي رائع وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر خلال حضورها الحفل الافتتاحي لأحد الفنادق الكبرى في مدينة دبي بفستان ذهبي رائع من تصميم العلامة التجارية Semsem.

وحسب موقع بيعه يصل سعره إلى حوالي 1995 دولار، أي ما يعادل 61 ألف جنيه مصري واعتمدت مي مع هذا الفستان تصفيفة شعر بسيطة اضافة الى مكياج ناعم خصوصاً ان الفستان بحد ذاته قطعة مميزة لا تحتاج للكثير من التنسيق فاختارت مجهرات باللون الذهبي لاكمال اللوك.

وتغزل بها عدد كبير من المتابعين والمعلقين على الصور التي شاركتها له بهذه الاطلالة.

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