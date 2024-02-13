بيونسيه تعلن عن مفاجأة وما علاقة ألبومها Renaissance ؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة العالمية بيونسيه عن انتهائها التحضير للجزء الثاني من ألبومها Renaissance الذي طرحت أولى أغنية فيه في عام 2022، والمقرر أن يطرح كاملا بشكل رسمي في 29 اذار/مارس المقبل.

وطرحت النجمة العالمية مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه عن جهوزية الجزء الثاني من الألبوم المقرر أن يحمل طابعا ريفيا، وهو ما ظهر في الإعلان ، مشيرة الى انها ستطرح أغنيتين جديدتين .وعبّر الجمهور عن حماسه لطرح بيونسيه عمل كامل متكامل قريباً جداً.

