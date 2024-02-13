وفاة موسيقي مصري شهير أثناء تواجده في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري نادر أبو الليف، عن وفاة صديقه عازف الكمان محمد فريد أثناء تواجده في السعودية.

ونشر نادر أبو الليف عبر حسابه الرسمي منشور، كشف فيه أنه كان صديق طفولته وزميل الدراسة.

وكشف نادر أبو الليف في منشوره أن : "جثمانه سيحضر غدا إلى مطار القاهرة عائدا من الرياض".

وقال: "انتقل إلي رحمة الله صديقي وزميل الدراسة وأجدع وأخلص صديق وزميل الطفولة عازف الكمان (محمد فريد)إلي اللقاء في الجنة ونعيمها يارب ياغالي وسيصل الجثمان غدا من الرياض بالسعودية إلي مطار القاهرة بأمر الله".

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