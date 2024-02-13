الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صحيفة "الوطن"، الصور الأولى من مسلسل "سر إلهي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، بطولة روجينا.

ويشارك في مسلسل "سر إلهي" مجموعة كبيرة من الممثلين، أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي. والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز .

والعمل عبارة عن 15 حلقة، تجسد فيها روجينا دور سيدة من حي شعبي متزوجة من الممثل محمد ثروت، وتدخل في صراعات عديدة.

ومسلسل "سر إلهي" يعد التعاون الثالث على التوالي بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلي "انحراف وستهم".



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