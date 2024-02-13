أهل مصر .. دينا هويدي تكشف أسباب نجاح ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادى الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بنجاح مبهر وفى ظل أجواء ساحرة على أرض الوادى الجديد حيث عاش الإنسان المصرى القديم، ووُجدت خربشات الماضى التليد وتلاقي الحضارات، وصل قطار الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر" والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إلى محطته الأخيرة.



ختام أكثر من رائع لحصاد عشرة أيام من المجهود وا هههههههههههلعمل الجاد والشاق ليلاً ونهارًا، بقيادة د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، التى أوضح لـ"لوفد" حصاد الملتقى، الذى تنوع ما بين ورش فنية وحرفية وبيئية ومعاصرة، واكتشاف المواهب، وبرنامج تدريبي لإعداد القيادات والكوادر النسائية، ودائرة تثقيفية للدعم النفسي، ولقاء توعوي عن القضايا الاقتصادية لتمكين المرأة اقتصادياً عبر عرض نماذج وتطبيقات لتحقيق الشمول المالى إلى جانب مجموعة من الأمسيات الثقافية المتنوعة بين (مَثل وراءه حكاية، والألعاب الشعبية، والثابت والمتغير فى التراث) وذلك تأكيداً على حفظ وصون التراث، فضلاً عن الجولات والزيارات الميدانية التى ركزت على زيارة المواقع الأثرية والتاريخية التى تشتهر بها محافظة الوادى الجديد لتعزيز شعور الانتماء الوطني، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، وتحقيق العدالة الثقافية.

عوامل نجاح

وأضافت المشرف التنفيذي لملتقى فتيات المحافظات الحدودية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الرؤية المسبقة أحد أهم عوامل نجاح الملتقى، بالإضافة إلى التعاون الجاد لفريق العمل، الذى يعمل بفكر جديد يتطور من ملتقى للآخر، بمناهج تواكب احتياجات المرأة والفتاة، فضلاً عن اختيار المدربين والمحاضرين بعناية، والمتابعة والتقييم اليومى المستمر لتحسين الأداء، والالتزام والجدية.

وأشادت " هويدي" بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للملتقى، واللفتة الطيبة مع احدى الفتيات المشاركات فى ورش الملتقى، حينما اشترى منها 5 شنط من انتاجها اليدوي، تشجيعاً لها ودفع حقها من ماله الخاص.

وقدمت د. دينا هويدي الشكر والتقدير إلى وزيرة الثقافة لدعمها لملف المرأة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ود. حنان موسى، الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولكل من ساهم في نجاح الملتقى، وإلى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التى احتضنت الملتقى، لدعمه الكبير للفعاليات والزيارات.

وقدمت الشكر الى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، والنقيب محمد القاضي، لما قدماه من جهود كبيرة فى أمن وأمان وفد الملتقى، للفتيات المشاركات من المحافظات الحدودية وفرع ثقافة الوادي الجديد.



يذكر أن الملتقى يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي. ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

