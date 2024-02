كاظم الساهر يجتاز 600 ألف مشاهدة بأغنية "ياقلب"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل القيصر كاظم الساهر بأغنيته الجديدة"ياقلب"، أكثر من 600 ألف مشاهدة، خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات أغنية ياقلب:"ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ ببسمتينِ ننتهي بنظرتينِ نُسرقُ كم مرة نعيشها كم مرة سنعشقُ كم مرة نعيشها كم مرة سنعشقُ ياقلب إني مرهقُ ياقلب إني مرهقُ في كأس ماءٍ أغرقُ وأنت مدمنُ الهوى في كل يوم تعشقُ تعشق في العشق في العشق تاريخٌ لنا حوادث.. سوابقُ في العشق في العشق أنسى من أنا لا حكمةٌ.. لا منطقُ فكل حبٍّ قصةٌ فصولُها توثّقُ وكلَّ حسناءٍ نرى تبكي لنا نصدقُ من مِنّا لا يُعجبه هذا الجمال الخارقُ من مِنّا لا يُعجبه من منّا لا يسعده وجه صبوح مشرقُ من منّا لا يسعده من منّا لا يسكره ثغرٌ لهيبٌ يُحرقُ من منّا لا يسكره هنا الجمال هنا الجمال فابتسم سبحان ربي يخلقُ ألم أقلْ يا سادتي في المكر لا نوفَّقُ إن لم نصن عهودنا أبوابنا ستغلقُ ضعنا وضيعنا الهوى والكل في الهوى سوى نبكي على ماضٍ هوى وليلُنا ممزّقُ نبكي ونشتكي لمن ومن بنا يصدِّقُ لا أحدٌ يسمعُنا ولا علينا يُشفقُ ياقلب إني مرهقُ".

حقق كليب"ياوفية" أكثر من مليوني مشاهدة، خلال أسبوع من طرحه عبر قناة كاظم الساهر الرسمية عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج :ثيري جورج فيرنير، وتقول كلماتها “ الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال من قال لا يبكي الرجال”

قصة كليب كاظم الساهر ياوفية

جاء الكليب بقصة عن افتراق بين حبيبن تمر عليه سنوات طويلة، ويعود الحبيب للبحث عن حبيبته والعودة إليها، فيعتلي أحد أسطح المنازل ويغني لها الاغنية آملًا في عودتها برغم السنوات الطويلة التي مرت.

عدد أغاني ألبوم كاظم الساهر الجديد:

من المقرر أن يضم ألبوم كاظم الساهر الجديد 13 أغنية مع تواجد بارز للشاعرين نزار قباني وكريم العراقي، بجانب بعض من كلمات كاظم الساهر، وبمشاركة “ياسر البيلي، دارين شبير، داوود الغنام، خليل عيلبوني، وآخرون”، على أن تكون أحد أغاني الألبوم بعنوان “وفيّة” التي قال بعضًا من كلماتها خلال إحدى لقاءاته التلفزيونية حديثًا، وهي “الله يعلم يا وفية كم ضاقت الدنيا عليا لما أضعتك من يديا اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني الله يعلم الله يعلم يا وفيّة”.

.. كاظم الساهر بالإنجليزية للمرة الأولى:

كانت أحدث إصدارات كاظم الساهر الغنائية من خلال أغنية Hold your Fire، التي أطلقها كدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من تلحينه وكلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر

توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا

وتقول كلماتها:

Deep in our hearts We hold a longing for peace We pray for a time When the fighting will cease ( x2) Our frightened children running for their lives Violence steals their innocence Only sadness in their eyes Just for being born of a race or a creed the fallen angels of political greed HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and for me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED WE ARE TIRED . Two lovers torn apart he weeps to the sky she paid with her life No time to say goodbye (x2) No time to say goodbye . HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE HOLD YOUR FIRE Hold for those who love for you and me WE ARE TIRED