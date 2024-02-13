شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم هند صبري المرشح للأوسكار بمهرجان بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثلاثاء عرض الفيلم التونسي بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية بطولة النجمة هند صبري في مهرجان بغداد السينمائي بدورته الأولي، وهو الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي.

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربعة بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

واستكملت فعاليات حفل الافتتاح بكلمة من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، مؤكدا سعادته الغامرة بإقامة المهرجان بمشاركة عربية واسعة ومميزة، لافتا إلى أن السينما وجودها مهم لتؤرخ تفاصيل الأزمان وما يحدث فيها، ولعل ذلك ما جعل المدن الكبرى في العالم تحتضن المهرجانات المختلفة، لتكون بغداد واحدة من هؤلاء المدن العالمية.

وتواصل المهرجان بكلمة لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الذي استقبل كامل ضيوف المهرجان بالسلام بشكل شخصي قبل دخولهم قاعة الحفل بسينما المنصور، حيث رحب جبار بحاضري الحفل، معبرا عن سعادته بإقامة المهرجان بمشاركة عربية كبيرة ومؤكدا أن هناك مهرجانا سينمائيا آخر بالسلمانية خلال الفترة القليلة المقبلة.