شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من كواليس "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الصور الأولى من كواليس مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، الذي يواصل صناعه التصوير حاليا، استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل قائلة: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".



الفنانة غادة عبد الرازق



الفنانة غادة عبد الرازق



رياض الخولي



سيمون



صيد العقارب



غادة عبد الرازق من كواليس صيد العقارب



غادة عبد الرازق والمخرج أحمد حسن



غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورحاب عرفة



غادة عبد الرازق ومحمد علاء



غادة عبد الرازق



غادة عبدالرازق



كواليس صيد العقارب



كواليس مسلسل صيد العقارب



محمد علاء وأحمد ماجد



محمد علاء وغادة عبد الرازق



محمد علاء



محمود عبد المغني وأحمد ماهر



محمود عبد المغني وعماد صفوت وسامية عاطف



منال سلامة



صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب



صور من الكواليس



كواليس صيد العقارب