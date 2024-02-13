شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. ابنة حلا شيحة فى كواليس تصوير مسلسل إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة حلا شيحة أحداث دورها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، والذى يقوم ببطولته النجم خالد النبوى، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، ويقدم النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.



عائشة فى الكواليس

وخلال تصوير المسلسل، نشرت حلا شيحة عبر ستورى انستجرام الخاص بها، فيديو لكواليس المسلسل، وظهرت بالفيديو ابنتها عائشة، وهى تجلس على أحد كاميرات التصوير، وأيضا تحمل الـ "الكلاكيت"، وعلقت على الصورة "camera woman ayousha"



كواليس امبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.