دونالد ترامب يهاجم تايلور سويفت: "خانتني"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب النجمة العالمية تايلور سويفت بسبب دعمها للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، اذ قال: "مستغرب من دعم تايلور سويفت لبايدن اسوء رئيس بالتاريخ، و خيانتها لي حيث انني مررت قانون جعل كثير من المغنين أغنياء بالمقابل لا يوجد أي ولاء لما فعلت لها، انا احب حبيبها ترافيس كيلسي بالرغم انه ليبرالي و يكرهني".
وكانت تلقّت تايلور سويفت انتقادات وهجوماً من قبل معجبي الكرة الأميركية، ما دفع النجمة أديل لتضع حداً لذلك، وتدافع عن تايلور سويفت بالقول: "لكل شخص غير سعيد من حضور تايلور سويفت للمباريات، اذهب و أحظ بحياة لعينة، بالواقع اصبحت استمتع بالمباريات اكثر مع ظهور تايلور".
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