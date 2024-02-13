زواج آشر من حبيبته جينيفر جويكوتشيا

ميرنا وليد - بيروت - تزوج الفنان العالمي آشر البالغ من العمر 45 عامًا، من حبيبته جينيفر جويكوتشيا البالغة من العمر 40 عاما.



وأعلن آشر زواجه من حبيبته في لاس فيغاس يوم 11 شباط/فبراير الجاري.

وتبادل الزوجان الوعود في فيTerrace GazeboفيVegas Weddings، وهي كنيسة زفاف خارجية تتسع لـ 30 ضيفًا.

وأكد المسؤول الإعلامي للفنان العالمي في بيان لمجلة "بيبول" زواج آشر قائلاً: "يمكننا أن نؤكد أن آشر وجنيفر جويكوتشيا اتخذا الخطوة التالية في علاقتهما وتزوجا ليلة الأحد في لاس فيجاس محاطين بالأصدقاء المقربين والعائلة، وكلاهما يتطلع إلى الاستمرار في تربية أطفالهما معًا محاطين بالحب ويشكران الجميع على التمنيات الطيبة".

والتقطت عدسات الكاميرات صوراً للثنائي معًا في لاس فيغاس، وظهر فيها آشر وهو يرتدي خاتمًا ذهبيًا على إصبعه الأيسر.

