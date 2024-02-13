ليالي عيد الحب مع فرقة أوبرا القاهرة.. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر حفلًا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة، وذلك تنفيذًا لخطط الاحتفال بالاعياد والمناسبات الاجتماعية.

موعد ومكان حفل أوركسترا أوبرا القاهرة

يقام الحفل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو احمد فرج ومن اخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 فبراير علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها مجموعة من الاوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الاوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز ، كونت هوفمان لـ اوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي .. اداء رضا الوكيل ، مني رفلة ، مصطفي محمد ، جيهان فايد ، چولي فيظي ، جاكلين رفيق ، الهامي امين ، عزت غانم ، ليلي ابراهيم .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون. اما اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة ، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا ، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم .



