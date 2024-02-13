ليلة غنائية لـ مدحت صالح في الأوبرا المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا جديدًا في الأوبرا، وذلك ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك، وتضم عددًا كبيرًا من رموز الغناء العربي وأصوات الأوبرا المميزة.

موعد حفل مدحت صالح في الأوبرا المصرية

يقام حفل مدحت صالح يوم الاثنين 26 فبراير في 8 مساءً عل المسرح الكبير مع الفنان عمرو سليم وقيادة موسيقية مع المايسترو أحمد عامر.

مدحت صالح يواصل ليالي “الأساتذة”

كان قد قدم مدحت صالح حديثًا الليلة الثانية من حل الأساتذة ي الأوبرا، وشهد حضور كامل العدد على المرح الكبير، واستكرت قرابة الساعتين تغن فيهم مدحخت صالح بأجمل أغاني الزمن الجميل وعلى رأسهم أغاني وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

يقام حفل الأساتذة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في أرجاء دار الأوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر.

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.



ويتضمن مشروع «الأساتذة» كل المراحل الموسيقية الخاصة بنخبة من كبار الملحنين المتميزين فى مصر والوطن العربى، وذلك لإعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانه من شكل «التخت» التقليدى إلى الصورة «الأوركسترالية» الحديثة.