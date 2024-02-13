شاهد منار القحطاني تكشف عن خسارتها لـ مليون ونصف في بثوث التيك توك

أثارت منار القحطاني، المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً عندما كشفت عن الأموال التي تنفقها لدعم البثوث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وصرحت منار القحطاني قائلة: “فقدت ما بين مليون إلى مليون ونصف ريال كدعم للأشخاص الذين يبثون عبر الإنترنت”.

وتعرضت منار القحطاني لانتقادات واسعة من قِبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أنه كان من الأفضل لها أن تنفق هذه الأموال الكبيرة على المحتاجين والفقراء بدلاً من دعم البثوث.

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