معلومات جديدة ومهمة حول حالة كيت ميدلتون الصحية

ميرنا وليد - بيروت - أفادت معلومات جديدة أن أميرة ويلز كيت ميدلتون انضمت إلى زوجها الأمير وليام وأولادهما الأمراء الثلاثة في قصر ساندرينغهام في نورفولك، وذلك لقضاء عطلة منتصف الفصل الدراسي.

وبالتالي فإن كيت بدأت تتماثل للشفاء حيث أنها كان من غير الممكن أن تغادر المنزل لو لم يسمح لها الأطباء بذلك.

وانفردت بالخبر صحيفة ذا دايلي ميل The Daily Mail البريطانية.

وتجدر الإشارة أن الملك تشارلز يتواجد في قصر ساندرينغهام حيث يقضي فترة نقاهة بين جرعات العلاج التي يتلقاها بعد إعلان إصابته بالسرطان.

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