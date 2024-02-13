ريهام حجاج ترقص على وقع أغنية " مخصماك "

ميرنا وليد - بيروت - رقصت الممثلة المصرية ريهام حجاج على وقع أغنية "مخصماك" " لـ نوال ومسلم، مع عدد من الشباب من بينهم سليم ترك، وذلك في الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "صدفة".



وتلعب ريهام في العمل دور مدرسة تاريخ من طبقة إجتماعية شعبية.

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، نور إيهاب، رشدي الشامي، رباب ممتاز ونخبة من الممثلين، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.