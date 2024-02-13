نوال الزغبي تتخطى هذا الرقم بـ "بحكي عنك"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت الفنانة نوال الزغبي الـ 2 مليون و800 ألف مشاهدة على اغنيتها "بحكي عنك"، وذلك بعد أيام قليلة على طرحها على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، لحن عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو المصري وعمرو الشاذلي، ميكس وماسترنغ عمرو الخضري.

ويقول مطلع "بحكي عنك":

"لو شوفت ازاي انا بحكي عنك للغريب

كنت هتتمنى تكون غريب علشان تسمعني

كنت هترجعلي وماتسيبليش ايام توجعني

كنت ولا عمرك هتقدر يوم تغيب

بحكي عنك لليالي والشوارع والنجوم

بحكي عنك للي بيعدي في حياتي كل يوم".

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