حفلات عيد الحب 2024| مروان خوري في ليالي غنائية بين سوريا وتونس

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان مروان خوري مع جمهوره بعيد الحب 2024، في جولة عربية مميزة بدأها في لبنان ودبي ويستمر في سوريا وتونس.

3 حفلات لمروان خوري في عيد الحب 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل القادم لمروان خوري غدًا الأربعاء في العاصمة السورية دمشق، ويليها حفل 15 فبراير في طرطوس، ويختتمها في 17 فبراير بتونس.

أحدث أغاني مروان خوري “يسلملي”

كان قد طرح مروان خوري أخيرًا أغنية “يسلملي”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات وألحان مروان خوري، وتقول كلماتها “يسلملي الروقان يسلملي الدوبان قهوة وسكّر بيدوب عم يغرق بفنجان صُبح منوّر ورايق ورد الاحمر سياجو اول ما بيبقا فايق شو بْحِبّلّو مزاجو يسلملي اللي بيغار وما بيبيّن عَليه واللي مغطّى عطول على كل اللي حواليه واللي بنتزلّو دمعة من شغلة زغيري مرّة لو زعلو ضلّو جمعة بيرضى ببوسة وغمرة يسلملي اللي بيضلّ معيّشني بأحلى جوّ رغم الوضع الغريب والضحك لْعم بيقلّ نحنا منزعل طبيعي هيك الناس ل بيحبّوا بس منعرف نسامح ما حدا بيكتم بيقلبو يسلملي اللي بيغار وما بيبيّن عَليه واللي مغطّى عطول على كل اللي حواليه واللي بنتزلّو دمعة من شغلة زغيري مرّة لو زعلو ضلّو جمعة بيرضى ببوسة وغمرة”.