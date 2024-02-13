نسرين طافش عن أحداث غزة: "الناس مش عارفة وين تروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة نسرين طافش، على ما قام الكيان الصهيوني به في رفح وسقوط الشهداء خلال الساعات الماضية.

وكتبت نسرين على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "شو فيه، إيش بيصير، إللي صار في غزة عادي؟، أهل غزة بيموتوا الناس مش عارفة وين تروح، كل الأماكن مستهدفة، مافيه مكان ما فيه أي بقعة في غزة مش مستهدفة، كل يلي بينشروه أماكن أمنه، كذب بكذب".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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