تركي آل الشيخ برفقة مخرجين مصر: "لقاء ستنعكس نتائجه قريبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة له برفقة مجموعة من أبرزمخرجين مصر.

وشارك "الشيخ" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مع نخبة من ألمع مخرجين مصر في لقاء مهم ستنعكس نتائجه قريبا".

وظهر بالصورة المخرج أحمد الجندي والمخرج عمر المهندس والمخرج مروان حامد والمخرج خالد الحلفاوي والمخرج طارق العريان، وغيرهم من نجوم الإخراج المصري.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا نصه: "وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام".

وانهالت عليه التعليقات وجاءت كالتالي:" نورت مصر، أحلى زيارة، يا مراحب، مرحبا بك سيادة المستشار".

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